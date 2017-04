Leppihalme rynni paalulle, mutta finaali katkesi kolariin Tietoja Uutiset 24.04.2017 Miiro Koivula Jussi-Petteri Leppihalme pääsi starttaamaan paalupaikalta Super1600-luokan finaaliin EM-sarjan avauksessa Portugalissa. Ensimmäisen mutkan kolarointi jätti hänet kuitenkin finaalin kuudenneksi.

Finaalin voitti Ulrik Linnemann (Peugeot 208) ennen Kristian Szaboa (Skoda Fabia) ja Artis Baumanista (Skoda Fabia).

Set Promotionin Renault Twingolla ajanut Leppihalme onnistui viikonloppuna jokseenkin täydellisesti finaalia lukuun ottamatta.

– Vähän tuli kolaria. Pyörät otti yhteen, takapää lähti lentoon ja sillä sipuli. Pyörätkin siinä sitten irtosivat että kisa jäi siihen, Leppihalme totesi.

– Jäin vähän lähdössä. Väistin Linnemannia, joka osui ensin vähän Szaboon. Sitten mentiin lisälenkille Szabon kanssa rintarinnan ja pyörät vaan kilkkasivat, hän kertasi.

Ennen finaalia Leppihalme oli jo voittanut oman semifinaalilähtönsä. Vaikka hän jäi finaalissa siis kuudenneksi, on parkanolainen EM-sarjassa avauskisan jälkeen neljäntenä, sillä pisteitä jaetaan myös alkueristä ja semifinaalista.

– Ihan ok viikonloppu. Vauhdillisesti ei ole mitään hätää. Lähdöt ovat nyt minun kohdallani pääroolissa. Tänään otin kyllä hyviä startteja ihan datankin mukaan, mutta finaalissa sitten oli vähän liikaa kierroksia ja jäi auto sutimaan. Kuskin jalkaa vähän säädetään, niin voitoista ajetaan, Leppihalme totesi.

EM-sarjan kärki: Ulrik Linnemann 27 pistettä, Kristian Szabo 26, Kasparas Navickas 22, Jussi-Petteri Leppihalme 21. Super1600-luokan EM-kausi jatkuu toukokuun toisena viikonloppuna Belgiassa. Jussi-Petteri Leppihalme pääsi starttaamaan paalupaikalta Super1600-luokan finaaliin EM-sarjan avauksessa Portugalissa. Ensimmäisen mutkan kolarointi jätti hänet kuitenkin finaalin kuudenneksi.Finaalin voitti Ulrik Linnemann (Peugeot 208) ennen Kristian Szaboa (Skoda Fabia) ja Artis Baumanista (Skoda Fabia).Set Promotionin Renault Twingolla ajanut Leppihalme onnistui viikonloppuna jokseenkin täydellisesti finaalia lukuun ottamatta.– Vähän tuli kolaria. Pyörät otti yhteen, takapää lähti lentoon ja sillä sipuli. Pyörätkin siinä sitten irtosivat että kisa jäi siihen, Leppihalme totesi.– Jäin vähän lähdössä. Väistin Linnemannia, joka osui ensin vähän Szaboon. Sitten mentiin lisälenkille Szabon kanssa rintarinnan ja pyörät vaan kilkkasivat, hän kertasi.Ennen finaalia Leppihalme oli jo voittanut oman semifinaalilähtönsä. Vaikka hän jäi finaalissa siis kuudenneksi, on parkanolainen EM-sarjassa avauskisan jälkeen neljäntenä, sillä pisteitä jaetaan myös alkueristä ja semifinaalista.– Ihan ok viikonloppu. Vauhdillisesti ei ole mitään hätää. Lähdöt ovat nyt minun kohdallani pääroolissa. Tänään otin kyllä hyviä startteja ihan datankin mukaan, mutta finaalissa sitten oli vähän liikaa kierroksia ja jäi auto sutimaan. Kuskin jalkaa vähän säädetään, niin voitoista ajetaan, Leppihalme totesi.EM-sarjan kärki: Ulrik Linnemann 27 pistettä, Kristian Szabo 26, Kasparas Navickas 22, Jussi-Petteri Leppihalme 21. Super1600-luokan EM-kausi jatkuu toukokuun toisena viikonloppuna Belgiassa.

Yläri Facebookissa Reseptit Mahdottoman maukas kaalipata 5.0/ 5 arvosana (arvosteltu 1 kertaa) Kaalipata kuuluu niihin ruokiin, jotka lähestulkoon paranevat säilytyksessä ja uudelleenlämmityksessä. Sitä voi myös pakastaa valmiina annoksina. Pilkotaan sipuli, kaali, porkkana ja valkosipulinkynnet. Paistetaan kypsäksi jauheliha, sipuli ja valkosipuli. Lisätään joukkoon mausteet. Meirami on ehdoton, se antaa padalle sille ominaisen maun. Laitetaan isoon kattilaan pohjalle tilkka vettä. Kaadetaan kattilaan pilkottu kaali ja porkkana sekä jauhelihaseos. Haudutetaan kannen alla pienellä lämmöllä reilu tunti, tai kunnes kaali on pehmeää. Syödään mieluiten puolukkahillon kanssa. Myös kokonaiset puolukat tai esimerkiksi mustaherukka käy höysteeksi.