Seurakunnat pohtivat yhteistyön tiivistämistä Tietoja Uutiset 18.04.2017 Minna Lautamäki Parkanon ja Kihniön seurakunnat pohtivat, onko niillä halua lähteä selvittämään yhteistyömahdollisuuksia lähialueen pirkanmaalaisten seurakuntien kanssa.

Parkano ja Kihniö kuuluvat Lapuan hiippakuntaan, mutta niiden seurakunnista olivat edustajat mukana Tampereen hiippakuntaan kuuluvien Hämeenkyrön, Ikaalisten, Jämijärven ja Ylöjärven seurakuntien yhteistapaamisessa. Taustalla on kirkon tulevaisuusselvitys, joka ehdottaa, että hiippakuntarajat noudattaisivat tulevaisuudessa maakuntarajoja.

Yhteistyön tiivistämisen taustalla on muun muassa seurakuntien kiristynyt taloustilanne. Seurakuntien tavoitteena on yhteistyön kautta luoda entistä paremmat toimintaedellytykset kunkin omalla alueella. Ylöjärvellä pidetyssä yhteistapaamisessa seurakuntien edustajat asettivat tavoitteen, että yhteistyöselvitys valmistuu tämän vuoden aikana, ja vuonna 2018 kirkkovaltuustot voisivat tehdä päätöksen siitä, lähteekö seurakunta mukaan selvityksen aikanaan esittämään yhteistyömalliin. Kirkkoneuvostot

päättävät Kirkkoherra Liisa Myyryläisen mukaan Parkanon seurakunta katsoo Pirkanmaan ja Tampereen hiippakunnan suuntaan sillä varauksella, että tuleva maakuntauudistus muuttaa hiippakuntarajoja.

Myyryläinen korostaa, että tilanne on kuitenkin vielä hyvin epäselvä.

– Tässä on monta ehdollista yksityiskohtaa. Yhteistyö tulee ajankohtaiseksi, jos maakuntauudistus tulee ja jos hiippakuntarajat noudattavat maakuntarajoja.

Myyryläinen muistuttaa myös, että Parkanon seurakunta ei ole päättänyt vielä edes sitä, lähteekö se selvittämään yhteistyön toimintaedellytyksiä.

– Seuraava keskustelu käydään Parkanon kirkkoneuvostossa, joka päättää, lähdetäänkö selvitykseen mukaan, hän toteaa. Kihniön kirkkoherran Mauri Pihlajamaan mukaan pienen seurakunnan kannattaa taloudellisista ja toiminnallisista syistä tutkia avoimin mielin yhteistyömahdollisuuksia.

Hänkin korostaa, että Lapuan hiippakunnan edustajina Parkano ja Kihniö osallistuivat yhteistapaamiseen epävirallisissa merkeissä.

– Mitään päätöksiä ei ole vielä tehty, mutta näen kuitenkin, että hyödyt on syytä selvittää ja niistä on hyvä käydä keskustelua.

Kihniön kirkkoneuvosto kokoontuu näillä näkymin seuraavan kerran toukokuun alussa, jolloin se päättää, lähteekö Kihniö mukaan selvitystyöhön.

Yläri Facebookissa Reseptit Savosta tuotettu mustikkakukko 0.0/ 5 arvosana (arvosteltu 0 kertaa) Voi ja sokeri vaahdotetaan ja siihen lisätään keskenään sekoitetut jauhot. Taikinalla vuorataan voideltu uunin kestävä vuoka. Jätä taikinasta kolmasosa. Vuoan keskelle noin litra mustikoita ja sokeria. Pakastemustikat voi pyöritellä perunajauhoissa, jotta täyte pysyy kiinteänä. Loput taikinasta tiiviiksi kanneksi. Sen pitää olla tiivis, ettei mustikkamössö pursua ulos. Paistoaika noin 1 tunti - puoli tuntia 200 astetta ja puoli tuntia 100 astetta. Nautitaan vaniljakastikkeen tai vaniljajäätelön kera.