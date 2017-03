Ylä-Satakunnan vuosikymmenet musiikilla maustettuna Tietoja Uutiset 24.03.2017 Minna Lautamäki Paikallislehti kutsuu lukijansa musiikkipitoisiin iltamiin, joissa muistellaan Ylä-Satakunta-lehden sisältöä 1940-luvulta tähän päivään asti.

Näpyt laulaa -iltamat pidetään 5.–7. kesäkuuta Parkanon kirjastossa, Nuorisoseurantalo Sampolassa Karviassa ja Taitotalo Puumilassa Kihniössä. – Päivämäärät etsittiin mahdollisimman lähelle Ylä-Satakunnan ensimmäistä ilmestymispäivää, joka on 2.5.1942, päätoimittaja Veli-Matti Heinisuo kertoo.

Iltamien esiintyjät ovat näyttelijä Ahti Jokinen ja Nuorekkaat miehet -kuoro, jota johtaa Jukka Lehtinen. Kuoroa säestää kolmihenkinen bändi, jossa soittavat Birgitta Äijälä, Jari Eerola ja Mikael Lehtinen. Kokoonpanoja täydentävät yllätysesiintyjät. Iltamat juontaa päätoimittaja Heinisuo. Hänen mukaansa vanhojen paikallislehtien sivuilta löytyy sopivaa aineistoa yhdistää tapahtuma luontevasti Suomi 100 -juhlavuoteen ja Art Festivoon, joka lehden pitkäaikainen yhteistyökumppani.

– Idea Ylä-Satakunnan iltamista lisäpotkua, kun Art Festivo -toimikunnassa pohdimme juhlavuoden ohjelmatarjontaa, Heinisuo kertoo. Iltamien ohjelma koostuu kotimaisesta musiikista eri vuosikymmenten ajalta. Kappaleet on valittu siten, että niistä löytyy yhteys Ylä-Satakunnassa julkaistuihin juttuihin.

Iltamissa kuullaan niin Linjuripolkkaa, Dingoa kuin Porilaisten marssiakin. Paikallinen näkökulma selviää iltamissa, kun vuosikymmenille tyypillisiä ilmiöitä kuvataan lehden toimituksellisen aineiston tai ilmoitusten näkökulmasta.

Koska iltamat muistelee sanomalehden sisältöä, mukana on myös sanallista ilmaisua. Iltamien nimestä Näpyt laulaa voi päätellä, mikä ilmiö kuvaa lehden 2000-lukua. Jukka Lehtisen mukaan mieskuoroporukka on lähtenyt innokkaasti työstämään iltamien musiikkia.

– Hyvällä mielellä otimme tehtävän vastaan, ja on kiva lähteä konserttikiertueelle koko levikkialueelle, Lehtinen sanoo.

Laulujen sovitukset kuorolle ja bändille ovat Birgitta Äijälän kasialaa.

