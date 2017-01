Saimaannorpille on tarjolla Konton turvelevyistä tehtyjä pesiä Tietoja Uutiset 19.01.2017 Niina Martikainen Saimaannorpille on rakennettu kokeeksi keinopesiä Konto Oy:n turvelevystä. Viime vuosina niille on kolattu myös apukinoksia pesäpaikoiksi, mutta huonojen lumitalvien vuoksi ryhdyttiin tutkimaan muitakin vaihtoehtoja.

Keinopesiä on kokeilussa toisenlainenkin versio, keskisuomalaisen Elomatic Oy:n järviruokolyhteisiin perustuva malli.

Turvelevypesä on ollut kokeilussa tänä ja edellisenä talvena. Mallin kehittänyt ja toteuttanut forssalainen Tmi Taneli Poranen. Konto on ollut mukana kehitystyössä.

Konton myyntipäällikkö Sami Laitila kertoo, että kyseessä on ollut pitkä kehitysprosessi. Hän ei kuitenkaan ole yllättynyt turvelevyn valinnasta norpan keinopesäksi.

– Tässä nähdään taas tuotteen soveltuvuus eri käyttötarkoituksiin, Laitila kehaisee.

Yleisimmin akustiikkalevyä käytetään sisätiloissa. Sen tiedetään kuitenkin kestävän lämpötilanvaihteluita ja toimivan muun muassa kylmissä ulkorakennuksissa.

Norpanpesä on paljaan taivaan alla. Etelä-Saimaan viime vuoden uutisessa pesäkokeilusta (14.1.2016) kerrottiinkin, että turvelevy pinnoitetaan vettä hylkiväksi.

– Aika vähän levylle tarvitsi mitään ylimääräistä tehdä, mutta pidetään yksityiskohdat liikesalaisuutena, Laitila kuittaa.

Hänen mukaansa turve kestää hyvin luonnonolosuhteita ja lämpötilanvaihteluita.

Turvelevypesä kootaan muoviponttoonin päälle, joten se kelluu. Se siis voi olla käyttökelpoinen myös sellaisina vuosina, kun Saimaalle ei tule kunnon jää- tai lumipeitettä.

Ruokopesä tarvitsee alleen jään. Keinopesien kehittäminen on osa EU-rahoitteista Saimaannorppa-LIFE-hanketta.

Sami Laitila pitää norpanpesähanketta kannatettavana. Hänestä siihen on mielekästä osallistua.

– Onhan se hekumallinen ajatus, että voi olla mukana pelastamassa uhanalaista eläinlajia.



Jutussa on käytetty lähteenä Etelä-Saimaan verkkolehden uutista Norpalla on kokeiltavana tänä talvena seitsemän keinopesää, julkaistu 19.1.2017. http://www.esaimaa.fi/m/Online/2017/01/19/Norpalla%20on%20kokeiltavana%20t%C3%A4n%C3%A4%20talvena%20seitsem%C3%A4n%20keinopes%C3%A4%C3%A4%20/2017121799140/563



Lue myös: http://www.esaimaa.fi/Online/2016/01/14/Saimaannorppa%20saa%20koek%C3%A4ytt%C3%B6%C3%B6n%20turvelevyst%C3%A4%20rakennetun%20keinopes%C3%A4n/2016120150830/4

