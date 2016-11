Vesistöjen kunnostustukea voi vielä hakea

Tietoja Uutiset 24.11.2016 Minna Lautamäki

Pirkanmaan ely-keskus jakaa valtionavustuksia vesistökunnostuksiin. Avustusta voi hakea sekä kunnostustoimenpiteisiin että suunnitteluun vesien tilan parantamiseksi. Avustusten hakuaika päättyy 30. marraskuuta.

Tukea voi hakea myös vesistön monipuolista käyttöä ja luonnon monimuotoisuutta edistäviin hankkeisiin.

Etusijalla avustuksia myönnettäessä ovat hankkeet, joilla parannetaan hyvää huonommaksi luokiteltujen vesistöjen tilaa.

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus jakaa avustuksia vuosittain. Viime vuosina avustuksia ovat saaneet järviensuojeluyhdistykset, osakaskunnat ja kyläyhdistykset. Avustussummat ovat vaihdelleet tuhannesta eurosta kymmeniintuhansiin euroihin.

Avustetut toimenpiteet ovat olleet esimerkiksi laskeutusaltaita tai kosteikkoja. Lisäksi on niitetty vesikasveja, hoitokalastettu sekä selvitetty ja toteutettu alimman vedenpinnan nostoa. Järville on myös hankittu ilmauslaitteita.

Avustus on pääsääntöisesti enintään puolet kokonaiskustannuksista, joten hakijalla tulee olla omaa rahoitusta. Omarahoitusosuutta voi kattaa talkootyöllä.

Hakija voi olla yhteydessä ely-keskukseen jo hakuvaiheessa, jolloin hän saa apua hakemuksen laatimisessa.