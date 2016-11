Matkustajalentokonetta häirittiin laser-säteellä Tietoja Uutiset 08.11.2016 Heikki Pettinen Kankaanpään poliisi tutkii epäiltyä matkustajalentokoneen liikenteen häirintää Satakunnan ja Pirkanmaan rajalla maanantai-iltana. Helsingistä Vaasaan matkalla olleen koneen lentäjä havaitsi, että konetta osoiteltiin viherällä laserilla Karvian ja Parkanon kohdalla.

Nordic Regional Airlinesin ATR-72 -potkuriturbiinilentokone oli tapahtumahetkellä noin 6 000 metrin korkeudessa, kun laservalo havaittiin koneen ohjaamosta kello 19.30. Lentäjä kertoi siitä aluelennonjohdolle, joka ilmoitti siitä hätäkeskuksen kautta Kankaanpään poliisille.

Havaintojen perusteella laservaloa osoitettiin tien varteen pysäköidystä henkilöautosta. Tapahtumapaikka on todennäköisesti kolmostie, Porintien tai Parkano–Karvia-tien varressa valaistulla tieosuudella. Lentokoneen tarkan sijainnin määrittely tapahtumahetkellä on vielä kesken.

Koneessa oli 31 matkustajaa ja 4 miehistön jäsentä.

Poliisi muistuttaa että laserosoittimet vaikeuttavat lentäjän keskittymistä ja voivat aiheuttaa näköhäiriöitä ja toimintakyvyn osittaisen menetyksen joka voi vakavimmillaan vaarantaa konkreettisesti lentoturvallisuutta.

