Metsäpeuroille tarhat Seitsemiseen ja Lauhanvuoreen

Tietoja Uutiset 04.11.2016 Minna Lautamäki

Metsähallitus käynnistää ensi vuonna metsäpeuran palautusistutuksen eteläiselle Suomenselälle. Eläimet totutellaan seudulle Seitsemisen ja Lauhanvuoren kansallispuistoissa, jonne niille rakennetaan aidatut tarhat.

Siirtoistutus on keskeinen osa seitsemän vuotta kestävää laajaa metsäpeuran kannanhoitohanketta.

Metsäpeura kuoli Suomesta aikanaan sukupuuttoon liiallisen metsästyksen takia. Laji palasi sodan jälkeen itärajan takaa Kainuuseen, ja onnistuneen siirtoistutuksen jälkeen 30 vuotta sitten myös Suomenselän keskiosiin.

Projektipäällikkö Sakari Mykrän mukaan Seitsemisen alueella on viimeksi elänyt metsäpeuroja noin 150 vuotta sitten.

Seitseminen ja Lauhanvuori valikoituivat siirtoistutuskohteiksi monimutkaisten vaiheiden jälkeen.

– Eläinten luontainen mieltymys valita kesä- ja talvielinympäristönsä selvitettiin ensin paikannuspantojen avulla. Sen jälkeen vastaavanlaisia elinympäristöjä valikoitui kolmen kärkeen Pyhäranta Oulunjärven tienoilta, itärajalta Lieksa sekä Etelä-Pohjanmaan ja Satakunnan rajaseutu, Mykrä luettelee.

Lieksa hylättiin runsaan petokannan takia ja Pyhäranta, koska Suomenselän jo olemassa olevat peurakannat vasovat siellä, eikä uutta kantaa haluttu sekoittaa vanhaan.

Lopulta sopivaa luontoa löytyi Seitsemisestä.

– Seitsemisen etuna on myös se, että sijaitsee lähellä Etelä-Pohjanmaan ja Satakunnan rajalla olevaa Lauhanvuorta, jonne toinen totuttelutarha rakennetaan, Mykrä toteaa.

Puistonhoitaja Pekka Vesterinen Seitsemisestä kertoo, että siirtoaitaus rakennetaan valtion talousmetsän puolelle. Alue sijaitsee lähellä Jaulin kämppää.

Noin 15 hehtaarin tarhaan tuodaan 10–15 eläintä. Tarhausta jatketaan noin seitsemän vuotta, ja sen aikana ulkopuolelle päästetään tarhassa syntyneitä vasoja. Tarhan eläinmäärä pyritään pitämään vakiona.

– Alueella on avointa suota, joka on metsäpeuran tyypillistä kesälaidunmaata. Talvella eläimet hakeutuvat jäkäläkankaalle.

Mykrän mukaan vastaavanlainen palautusistutus reilu 30 vuotta sitten oli varsin menestyksekäs.

– Silloin istutettiin 15–16 yksilöä Salamajärven luonnonpuistoon. Kun tarhausvaihe viiden vuoden päästä loppui, alueella eleli 40 eläintä. Peurakanta lähti sen jälkeen jyrkkään nousuun ja tasoittui myöhemmin. Nykyään alueella on noin 1 300 peuraa.

Valkohäntäpeura

ei ole peura

Mykrä korostaa, että peuralla on suomenkielessä aina tarkoitettu poronsukuista metsäpeuraa tai pohjoisessa elävää tunturipeuraa, jonka luonnonvarainen muoto on hävinnyt kokonaan Suomesta.

Sen sijaan Suomen luontoon levinneellä valkohäntäpeuralla ei ole mitään tekemistä peuran kanssa.

– Oikeaoppisesti pitäisi puhua valkohäntäkauriista. Harhaanjohtavaan nimitykseen päädyttiin onnettoman sattumuksen kautta, kun Suomessa ei silloin esiintynyt luonnonvaraista peuraa, Mykrä toteaa.

Metsäpeuran kannanhoitohankkeeseen osallistuvat Metsähallituksen lisäksi Korkeasaaren, Ranuan ja Ähtärin eläintarhojen asiantuntijat yhdessä Luonnonvarakeskuksen ja Suomen riistakeskuksen kanssa.

Hankkeen aikana vahvistetaan myös Ähtärin, Karstulan ja Soinin alueella elävää pientä metsäpeurakantaa.

Hankkeen budjetti on 5,16 miljoonaa euroa, josta EU rahoittaa 60 prosenttia. Suomalaisrahoittajista merkittävin on maa- ja metsätalousministeriö 1,32 miljoonan euron osuudellaan. Muita kotimaisia rahoittajia ovat muun muassa ympäristöministeriö ja Suomen metsästäjänliitto.