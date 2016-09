Kela ei ole enää auki tiistaina Tietoja Uutiset 30.09.2016 Heikki Pettinen Kelan Parkanon toimisto ei jatkossa enää ole auki tiistaisin. Lokakuun alusta toimisto on avoinna vain keskiviikkoisin ja torstaisin kello 9–12 ja 13–15.

Kela perustelee aukioloaikojen karsintaa sillä, että verkkoasiointi on entistä suositumpaa. Hakemuksiin tarvittavista liitteistä lähes puolet eli 46 prosenttia lähetettiin verkkopalvelun kautta. Toimistoasiointien määrä on pienentynyt vuodessa noin 300 000:lla koko maassa.

Henkilökohtaista palvelua Kela tarjoaa puhelimessa. Siihen voi varata ajan verkkopalvelussa, jos omistaa puhelinnumeron ja suomalaisen henkilötunnuksen. Ajan voi varata myös soittamalla Kelan puhelinpalveluun.

