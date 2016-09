Leppihalme ajaa mitalista lauantaina Kaanaassa Tietoja Uutiset 08.09.2016 Heikki Pettinen Rallicrossin Suomen mestaruudet ratkaistaan lauantaina Kaanaan radalla Tampereen pohjoisrajoilla. Parkanon Urheiluautoilijoiden Jussi-Petteri Leppihalme nousi mukaan mitalikamppailuun otettuaan edellisestä osakilpailusta Oulussa 20 pistettä. Hän on 17 pisteen päässä Super Car -luokkaa johtavasta Jere Kalliokoskesta, mutta kakkonen Aki Karttunen on vain 7 ja kolmonen Toni Lukander vain 6 pistettä Juspen edellä.

Autokrossi-luokassa ParkUA:n Karoliina Leppihalme ja Joonas Juupajärvi voivat vielä nostaa montakin pykälää sijoituksiaan kokonaiskilpailussa, mutta mestaruus ratkaistaan kärkinelikon eli Vesa Puuskamäen, Manu Juholan, Jori Seppälän ja Joni-Pekka Rajallan kesken.

Ennen Kaanaan kisaa Joonas Juupajärvi on kerännyt 7 pistettä ja sijalla 20. Karoliina Leppihalme on kaksi sijaa perässä yhdellä pisteellä.

Super Car -luokan kärki ennen viimeistä osakilpailua (suluissa aiempien osakilpailujen pisteet): 1. Jere Kalliokoski Skoda (17 /15+3 /20+2 /13+3) 73, 2. Aki Karttunen Honda (20+3 /12+2 /9 /15+2) 63, 3. Toni Lukander Mitsubishi (15 /20 /15 /12) 62, 4. J-P Leppihalme Mitsubishi (13 /13 /10 /20) 56, 5. Atro Määttä Ford 45, 6. Ville Mikkola Ford 44, 7. Jukka Lautamäki Ford 40, 8. Kari Irri Peugeot 39, 9. Ari Perkiömäki Ford 36, 10. Jukka Pykäläinen Ford 29. Rallicrossin SM-sarjan finaali Tampereen Kaanaassa lauantaina 10.9. Koostelähetys Yle TV2:ssa 18.9. klo 18.30.

