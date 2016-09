Jaana Männikkö valittiin Posan johtoon Tietoja Uutiset 02.09.2016 Heikki Pettinen Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymän (Posa) yhtymävaltuusto valitsi parkanolaisen Jaana Männikön kuntayhtymäjohtajan sijaiseksi. Valinta tapahtui äänestyksen jälkeen. Vaalissa Jaana Männikkö sai 67,72 ääntä, Mariikka Myllyniemi 26,74 ääntä ja Johanna Lammela 5,63 ääntä.

Posan kuntayhtymäjohtaja Esa Hakala on virkavapaalla sairauden johdosta tällä tietoa vuoden 2016 loppuun asti. Hän on pitänyt erittäin todennäköisenä, että ei enää palaa tähän tehtävään. Sen vuoksi sijaisuus täytettiin julkisella hakumenettelyllä. Hakijoita oli 15.

