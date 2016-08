Ideoi oma luonnon päivän tapahtuma Tietoja Uutiset 23.08.2016 Teemu Kuusijoensuu Kun lauantaina vietetään valtakunnallista Suomen luonnon päivää, kuka tahansa voi järjestää aiheeseen liittyvän tapahtuman. Luonnon päivän verkkosivuilla on kartta, johon maan kaikki pop up -tapahtumat on koottu. Sinne voi käydä ilmoittamassa myös omasta tapahtumastaan.

Tälle alueella järjestetään tapahtumia ainakin Seitsemisessä. Perinnepäivää vietetään Koverossa, luonnonhenkien satupolku ja kaikille avoin retki kansallispuistoon lähtevät luontokeskukselta ja Multiharjussa järjestetään riiuuretki.

Muita luonnon päivän aktiviteettejä ei ole tälle alueelle vielä ilmoitettu.

Oman luonnon päivän aktiviteetin voi ilmoittaa osoitteessa https://www.luonnonpaivat.fi/ . Siellä on myös kartta, josta löytyy kaikki Suomen luonnon päivän tapahtumat. Suomen luonnon päivää vietetään neljättä kertaa lauantaina 27. elokuuta.

